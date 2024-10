Serie B sempre più imprevedibile. Esultanze e beffe nei secondi finali. I risultati

Il campionato di serie B si dimostra imprevedibile e sorprendente, come sempre. Una giornata vissuta all’insegna dei colpi di scena soprattutto nei secondi finali. L’apertura ha visto la vittoria facile del Palermo su un Bari sempre più giù e contestato dai propri tifosi. Il big match tra Parma e Venezia lo ha vinto la squadra di Pecchia con un gol di Camara al minuto cento. Ultimi secondi fatali anche per il Cosenza che, in vantaggio di un gol e di un uomo si fa raggiungere dal Pisa al sesto minuto di recupero. Ancora più beffardo il pareggio della Reggiana, in nove contro undici per quasi tutto il secondo tempo e dopo aver realizzato il gol nei minuti finali, ha subìto il pareggio dalla Feralpisalò al quinto di recupero. Il Catanzaro, in vantaggio, si fa raggiungere dallo Spezia. Sorpasso sul Venezia di Cremonese e Como.

I risultati delle prime gare

Palermo – Bari 3-0

Spezia – Catanzaro 1-1

Reggiana – Feralpisalò 1-1

Parma – Venezia 2-1

Cosenza – Pisa 1-1

Brescia – Cittadella 2-0

Ternana – Como 0-1

Sampdoria – Modena 2-2

Lecco – Cremonese 0-1

Ascoli – Sudtirol (domenica ore 16,15)

La classifica

Parma 48

Cremonese 44

Como 42

Venezia 41

Palermo 39

Cittadella 36

Catanzaro 35

Brescia 32

Modena 32

Reggiana 29

Cosenza 28

Pisa 27

Bari 27

Sampdoria (-2) 27

Sudtirol 24

Ascoli 22

Ternana 21

Spezia 21

Feralpisalò 21

Lecco 20