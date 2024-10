Serie B play off, stasera la finalissima. Tutte le squadre vincitrici dal 2006

Si gioca questa sera il ritorno della finale play off tra il Venezia e la Cremonese. All’andata non fu una partita particolarmente esaltante, oggi invece i grigiorossi saranno costretti a vincere per conquistare la promozione in serie A, in virtù del miglior piazzamento finale in classifica dei lagunari. Su tuttoB.com l’elenco delle vincitrici dei play off da quando furono istituiti.

Ecco ora l’albo d’oro della post season (tra parentesi la posizione di classifica dei club vincitori):

2005-2006: Torino (3°)

2006-2007: non disputati (Genoa terzo classificato ma direttamente promosso per i 10 punti di vantaggio sul 4° posto)

2007-2008: Lecce (3°)

2008-2009: Livorno (3°)

2009-2010: Brescia (3°)

2010-2011: Novara (3°)

2011-2012: Sampdoria (6°)

2012-2013: Livorno (3°)

2013-2014: Cesena (4°)

2014-2015: Bologna (4°)

2015-2016: Pescara (4°)

2016-2017: Benevento (5°)

2017-2018: Frosinone (3°)

2018-2019: Hellas Verona (5°)

2019-2020: Spezia (3°)

2020-2021: Venezia (5°)

2021-2022: Monza (4°)

2022-2023: Cagliari (5°)