Serie B, finale andata play off: Bari pareggio all’ultimo respiro

Una gran bella partita, aperta, tante occasioni dall’una e dall’altra parte. Cagliari in vantaggio con il solito Lapadula, poi tante opportunità per il Bari, molte su palla inattiva ma con un Radunovic in grandissima serata. L’estremo difensore dei rossoblu ha parato anche un calcio di rigore battuto da Cheddira. Ed è proprio un secondo calcio di rigore concesso ai pugliesi al sesto minuto di recupero, a consegnare la rete del pareggio. Curiosità prima della battuta. Prende palla Cheddira, gli viene tolta da Folorunsho, poi Mignani decide di mandare in campo Antenucci, fuori fino a quel momento, solo per la battuta del penalty. Questa volta è gol, il Bari festeggia perchè con un pareggio al ritorno in un S. Nicola che conterà quasi 60mila spettatori, andrà in serie A, visto il miglior piazzamento in classifica nella graduatoria finale.