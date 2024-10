Serie B: è l’ex Reggina Charpentier a regalare il pari al Frosinone contro il Parma

Si è aperta ufficialmente con Frosinone-Parma la stagione 2021-22 del campionato di serie B. Una gara piacevole, vibrante e con tanti gol tra due formazioni candidate alla vittoria del torneo. Tanti giocatori di categoria superiore in campo a dimostrazione della forza delle due compagini, ma ancora una volta la cadetteria, ha dimostrato che i nomi contano poc, rispetto a caratteristiche che questo campionato richiede come la corsa, l’agonismo, il sacrificio.

Frosinone in vantaggio con il giovane Zerbin, pareggiato poco dopo da Tutino. Gialloblu in vantaggio con un perfetto contropiede dei ducali, concluso impeccabilmente da Man. A regalare il pareggio alla squadra di Grosso è l’ex Reggina Gabriel Charpentier che su cross di Tribuzzi, stacca di testa e sorprende un impreciso Buffon, non esente da colpe anche sulla prima rete. Per Charpentier la prima rete in cadetteria, dopo la sfortunatissima scorsa stagione dove con Reggina prima e Ascoli dopo ha collezionato solo due presenze per infortuni vari e covid.

Si chiude con il punteggio di 2-2 la prima gara della nuova stagione.