Serie B: sul Genoa segnalazione della Covisoc. Rischio penalizzazione

“Genoa sotto la lente d’ingrandimento della Procura della FIGC. La notizia arriva oggi da Tuttosport che parla di una segnalazione della Covisoc in merito al mancato pagamento da parte della società ligure delle ritenute Irpef di settembre e ottobre entro il termine previsto del 16 dicembre. Qualora fosse riscontrata l’inadempienza il Genoa incorrerebbe in una penalizzazione di due punti in classifica“. Riportato dai colleghi di TMW