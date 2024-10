Serie B, Genoa-Pisa: apre la prevendita ed è subito assalto al biglietto

La grande rimonta del Genoa firmata Alberto Gilardino, ha ripostato nuovo entusiasmo in casa rossoblu. A dire il vero, risultati a parte, il tifo genoano non è mai mancato e parte da una base importante di oltre 20 abbonati. Per l’attesa sfida casalinga con il Pisa, nel momento in cui è stata aperta la prevendita, massiccia è stata la risposta dei tifosi con l’acquisto di circa 6mila tagliandi.

Polverizzati anche gli oltre 2mila tagliandi di accesso per il settore ospiti dedicato ai sostenitori neroazzurri i quali si stanno muovendo in gran numero, grazie anche agli ottimi rapporti tra le due tifoserie. Possibile si vada verso il tutto esaurito. E siamo ancora a martedi…