Serie B: incredibile Cosenza, ennesimo gol all’ultimo secondo. Risultati e classifica provvisoria

Quattro partite in serie B giocate alle 14, tre sono state le vittorie esterne. Incredibile ancora una volta il Cosenza che, come accaduto per tante volte nella passata stagione ed anche in quella in corso, segna all’ultimo secondo dell’ottavo minuto di recupero, dopo aver subìto il pareggio al 94°. Bene il Venezia che si impone a Modena, mantiene l’imbattibilità il ripescato Brescia.

I risultati delle 14,00

Pisa – Cosenza 1-2

Modena – Venezia 1-3

Feralpisalò – Spezia 1-2

Brescia – Ascoli 1-1

Ternana – Reggiana 3-0

Domenica 1 ottobre

Sampdoria – Catanzaro 16,15

Palermo – Sudtirol 16,15

Citadella – Lecco 16,15

Bari – Como 16,15

Cremonese – Parma 18,30

La classifica provvisoria

Parma 17

Venezia 15

Palermo 13

Como 13

Modena 12

Catanzaro 12

Cosenza 11

Sudtirol 10

Cremonese 10

Brescia 9

Cittadella 9

Pisa 8

Bari 8

Ascoli 8

Reggiana 7

Spezia 5

Ternana 5

Feralpisalò 4

Sampdoria (-2) 3

Lecco 1