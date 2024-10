Serie B: ingaggi, la Sampdoria spende più di tutti. L’intero campionato costa quanto la Juve

La Lega B ha reso noto il progetto legato agli emolumenti delle 20 società partecipanti al torneo cadetto verso i propri giocatori. Come riporta La Gazzetta dello Sport i club di B versano, complessivamente poco meno di 259 milioni di euro prendendo in considerazione solo la parte fissa dei vari contratti. I famosi “bonus”, dunque, non sono stati presi in considerazione.

Una cifra, che per avere un termine di paragone, è pari a quanto pagato dalla Juventus in Serie A nella passata stagione.

Le prime tre

Andando nel dettagli si nota come la Sampdoria sia la società che spende di più in stipendi con 27,4 milioni di euro, seguito a ruota dal Parma con 23,1 (sette milioni in meno rispetto alle due stagioni precedenti) e dal Como con 22,4 che ha aumentato di ben 8 milioni rispetto al torneo precedente.

Le tre retrocesse

Per quanto riguarda le formazioni che la scorsa estate sono scese dalla massima serie, ovvero i blucerchiati, la Cremonese e lo Spezia, si nota come entrambi siano ai piedi del podio (22,2 per i grigiorossi e 20,1 per gli Aquilotti) inframezzati solo dal Venezia con 20,9.

Chi spende meno

In calce alla graduatoria, invece, troviamo due delle neopromosse come il Lecco (4,7) e Feralpisalò (6,5) con il Sudtirol (5,6). Il Brescia è al quart’ultimo posto con 6,7 milioni di euro. E poi il solito Cittadella con 4.5 milioni di euro.

(fonte: TMW)