Serie B: gli allenatori con la migliore media punti. Inzaghi al secondo posto

La media punti si riferisce all’intero percorso effettuato dai vari tecnici nel corso della loro carriera in cadetteria e che attualmente si trovano ad allenare in serie B. La media di mister Inzaghi, che oggi occupa il secondo posto, è stata leggermente macchiata dal percorso ultimo della Reggina, quello che ha caratterizzato il girone di ritorno. La graduatoria pubblicata da PSB:

“In testa troviamo un debuttante di spessore del livello di Alberto Gilardino, in grado di trasformare un Genoa smarrito e senza una propria identità, e di trascinarlo fino all’attuale secondo posto in classifica: per il trainer biellese 10 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta nelle sue prime 15 panchine in cadetteria, per una media pari a 2,27 punti a partita.

Al secondo, invece, ecco Filippo Inzaghi: per l’allenatore di una Reggina al momento in tremenda difficoltà dopo un avvio da urlo, 143 gettoni in Serie B tra Venezia, Benevento, Brescia e amaranto, conditi da 71 vittorie, 40 pareggi e 32 sconfitte (media pari a 1,77 punti a partita).

Chiude il podio un autentico Signore del calcio che ha avuto la non banale umiltà di rimettersi in gioco appena qualche mese fa, accettando la chiamata del retrocesso Cagliari e ripartendo dai cadetti dopo una carriera a dir poco incredibile in Italia e in Europa: per il tecnico testaccino 39 vittorie, 34 pareggi e 14 sconfitte in 87 panchine, che gli valgono una media di 1,74 punti a gara“.