Reggina: l'orgoglio di mister Inzaghi per gli azzurrini Pierozzi e Fabbian

Giornata di grande festa all’Oreste Granillo per l’incontro amichevole tra la Nazionale italiana Under 21 e l’Ucraina. Per la cronaca il match è stato vinto dagli azzurri con il risultato di 3-1 e nel corso dell’intervallo ai microfoni della FIGC è intervenuto il tecnico della Reggina Pippo Inzaghi in merito alla presenza in squadra dei due giovani amaranto Pierozzi e Fabbian: “Se lo sono meritato. Hanno fatto un campionato straordinario, mi auguro che continuino cosi, per noi è motivo di grande orgoglio. Io ho avuto la fortuna di vincere il Mondiale nel 2006, rimpiango un po’ quei momenti. Ma vedendo questi ragazzi sono fiducioso, a volte in Italia pensiamo sempre al peggio, ma nei prossimi anni ci divertiremo, vedo questi ragazzi giocare con voglia, poi sono forti“.