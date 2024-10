Gazzetta dello Sport: Lecce-Vicenza si gioca nonostante i tanti positivi

Dal prestigioso quotidiano nazionale Gazzetta dello Sport, arriva l’indiscrezione riguardo il match di recupero che si dovrà giocare tra il Lecce ed il Vicenza. Nonostante il numero di positivi soprattutto in casa vicentina, ben nove, e circa cinque segnalati tra i salentini, l’incontro in programma giovedi 13 alle 20,30 dovrebbe svolgersi regolarmente: “eventuali stop imposti dalla ASL potrebbero essere respinti dal ricorsi ai TAR locali se fatte le terze dosai, come accaduto nei giorni scorsi in Serie A” scrive la rosea.

