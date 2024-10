Reggina, De Lillo: ‘Contro il Brescia? Noi chiediamo il rinvio’. Le motivazioni

Lo aveva annunciato e poi lo ha fatto. Il GM De Lillo, ospite di “Passione Amaranto”, ha ufficializzato la richiesta di rinvio alla Lega, riguardo la gara che la Reggina dovrebbe giocare sabato contro il Brescia e ne spiega anche le motivazioni:

“Siamo stati tra i pochi a non essere d’accordo sullo slittamento del campionato. Allora c’erano solamente tre squadre coinvolte con i casi covid ed era immaginabile che rinviare sarebbe stato peggio. Alla Reggina lo spostamento avrebbe fatto comodo, perchè mister Toscano avrebbe potuto conoscere meglio la squadra, ma volevamo scendere in campo, una posizione apprezzata anche dal presidente del Brescia Cellino” .

“Adesso chiediamo di spostare le gare che non si possono giocare e tra queste certamente Reggina-Brescia. Abbiamo avuto 21 positivi che, seppur senza sintomi, non si sono potuti allenare, con il serio rischio che ora al rientro possano incappare anche in seri infortuni muscolari. Allo stesso tempo ci sono squadre messe anche peggio di noi come Crotone, Cosenza, Vicenza, qualora si raggiungesse un numero adeguato, si potrebbe chiedere si lo slittamento del campionato e ripartire con tutti i calciatori vaccinati anche con terza dose a febbario”.

“I margini per incastrare le nuove date ci sono. La serie B non ha problemi di Coppe e solo la serie A ha alcune esigenze legate alla Nazionale. Ripeto, noi chiediamo lo spostamento della nostra partita, se poi si creano le condizioni, attraverso il confronto con altri presidenti si potrà chiedere di ripartire tutti a febbraio, altrimenti ci prepariamo a scendere in campo, mister Toscano sta allenando la squadra come se si giocasse. In questo momento al 70% si gioca sabato, si deciderà nelle prossime ore”.