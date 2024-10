Serie B: dal Pisa al Venezia, la lotta per un posto ai play off è aperta. Reggina, trasferte complicate

Un finale di campionato che si preannuncia incredibilmente interessante ed intrigante. Può succedere veramente di tutto e gli ultimi risultati che si sono registrati, alimentano ancora speranze per tutti. In coda si battaglia per evitare la retrocessione diretta con la rinascita del Brescia, il crollo del Perugia, mentre il Cosenza nonostante la lunga imbattibilità rimane sempre in zona pericolo. La Reggina, oltre ai tre punti di penalizzazione che l’hanno fatta scivolare all’ottavo posto della classifica, prende atto dell’enorme occasione sprecata in casa contro le rondinelle che, in caso di vittoria, avrebbe consentito agli amaranto di allungare il passo su chi insegue fuori dalla griglia play off. Ma nella giornata in cui tutto lasciava pensare ad una ammucchiata in ottava posizione, perdono una grande opportunità Palermo, Modena e Ternana, tutte in campo davanti al pubblico di casa, nessuna in grado di conquistare l’intera posta. Con il colpo di coda del Venezia e quattro giornate ancora a disposizione, dai lagunari a quota 42, fino all’accoppiata Palermo-Modena a 44, tutte credono di potersi ancora inserire all’interno della griglia play off. Finale di stagione più avvincente che mai. La Reggina, nel suo percorso, oltre a proseguire la propria battaglia nelle aule dei tribunali sportivi, dovrà affrontare in trasferta Frosinone e Bari, mentre al Granillo prima il Como e l’ultima l’Ascoli.

La classifica

Frosinone 68

Genoa (-1) 66

Bari 60

Sudtirol 53

Parma 51

Cagliari 48

Pisa 46

Reggina (-3) 46

Modena 44

Palermo 44

Ternana 43

Ascoli 43

Como 42

Venezia 42

Cosenza 38

Cittadella 37

Brescia 35

Perugia 34

Spal 34

Benevento 31