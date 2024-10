Serie B: a Modena è cambio in panchina per la nuova stagione. Anche Inzaghi nel mirino

Nonostante un contratto in scadenza nel 2024, Tesser sollevato dall'incarico

“Il Modena FC informa che si è concluso l’incontro di fine stagione con Attilio Tesser. Erano presenti il Presidente Carlo Rivetti, l’Amministratore Delegato Sport Matteo Rivetti e il Direttore Sportivo Davide Vaira.

La Società ha scelto di concludere l’attuale progetto tecnico malgrado la scadenza naturale del contratto al 30 giugno 2024.

La famiglia Rivetti e tutto il Modena FC, con affetto e stima profonda, ringraziano l’allenatore e il suo staff per la professionalità e la passione dimostrate in queste due stagioni sportive ricche di traguardi, successi importanti e condivisi che rimarranno indelebili nella storia del club: a tutti auguriamo il meglio per il futuro”.

Si ricorda che nelle scorse settimane, proprio da Modena, rimbalzava la notizia di un serio interessamento della società gialloblu nei confronti del tecnico Pippo Inzaghi, anche se va ricordato che l’attuale allenatore amaranto, nonostante le voci insistenti, ha un contratto economicamente importante con la Reggina fino al 2025.