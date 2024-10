Serie B: il covid fa paura, sale la preoccupazione in casa Monza

Rinviata a data da destinarsi la gara tra il Benevento ed il Monza causa covid, aumenta in casa brianzola la preoccupazione per quello che sarà il prossimo giro di tamponi che il gruppo squadra dovrà effettuare. La serie B scenderà in campo i prossimi 26 e 29 dicembre e secondo quanto riporta monza-news.it sarà decisiva la giornata di domani per capire la situazione in fatto di eventuali altri contagi. Il Monza giorno 29 sarà avversario della Reggina:

Leggi anche

Monza, nuovo giro di tamponi

“Da sabato pomeriggio i giocatori del Monza sono in isolamento fiduciario. La decisione è arrivata dall’Ats Brianza: stop ad allenamenti e partite dopo che cinque calciatori sono stati trovati positivi al Covid.