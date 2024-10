Serie B: pareggio della Reggina a Pisa, colpaccio del Brescia. I risultati e la classifica

Al momento tutti buoni i risultati degli altri per la Reggina

Metà serie B è scesa in campo alle 14 per la disputa della giornata numero ventisette. Buon pari della Reggina, mentre perdono in casa Cremonese, Cosenza e Pescara.

Il risultati della giornata

V. Entella – Ascoli 0-0

Cosenza – Frosinone 1-2

Pisa – Reggina 0-0

Cremonese – Salernitana 0-1

Pescara – Spal 0-1

Venezia – Brescia 0-1

Monza – Pordenone (ore 18,00)

Empoli – Cittadella (domenica ore 15,00)

Reggiana – Lecce (domenica ore 21,00)

Chievo – Vicenza (lunedi ore 19,00)

La classifica

Empoli 49

Salernitana 46

Venezia 45

Monza 44

Chievo 42

Spal 41

Lecce 40

Cittadella 40

Pisa 37

Frosinone 37

Pordenone 33

Reggina 33

Brescia 33

Vicenza 31

Cremonese 29

Reggiana 28

Cosenza 26

Ascoli 23

Pescara 22

V. Entella 20