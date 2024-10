Serie B, Parma: inevitabile esonero di Maresca. C’è già il sostituto

Un avvio di stagione assai deludente per una compagine retrocessa dalla massima serie e con l’ambizione di tornarci immediatamente. Una sorta di corazzata messa a disposizione del tecnico Maresca che, però, no nha trovato riscontri sul campo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, l’ultimo pareggio interno con il Cosenza. Arriva la decisione di affidarsi ad un epserto della categoria e soprattutto di promozioni: “Dopo l’esonero delle scorse ore di Enzo Maresca, ecco che il Parma comunica il nuovo allenatore: Giuseppe Iachini. Con un comunicato ufficiale, il club ducale rende noto l’arrivo del tecnico ex Fiorentina, che si lega al club fino al 2023″.

Il comunicato ufficiale

“Il Parma Calcio 1913 comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore crociato. Iachini da calciatore ha giocato in Serie A, Serie B e Serie C1. Dopo aver lasciato il calcio, ha iniziato la sua carriera in panchina, ricoprendo il ruolo di allenatore a Cesena, Vicenza, Piacenza, Chievo, Brescia, Sampdoria, Siena, Palermo, Udinese, Sassuolo, Empoli e Fiorentina. A Beppe, da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio 1913, i migliori auguri per questa sua nuova esperienza”.