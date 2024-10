Serie B: anche il Parma verso la penalizzazione. Caso Reggina e pericolo rinvio play off

Penalizzazioni in serie B. Dopo Genoa e Reggina, anche il Parma sta per andare incontro ad una riduzione di punti in classifica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i ducali dopo aver ammesso di aver sbagliato il pagamento Irpef di febbraio, puntano al patteggiamento per arrivare ad avere solo il meno uno in classifica. Il club ha anche dimostrato di avere sul conto i fondi necessari, quindi la Procura Figc, come per il Genoa, dovrebbe accettare il patteggiamento. Sul quotidiano nazionale si è dato risalto anche alla vicenda Reggina ed il rischio che si andrebbe a correre nel caso in cui si portasse avanti la questione fino al Collegio di Garanzia del Coni, con la società amaranto che ha promesso, qualora fosse necessario, di andare anche oltre. “La penalizzazione subita dalla Reggina, -3 in classifica, potrebbe portare a uno slittamento dei play off di Serie B. I rischi: rinviare i playoff (minimo una settimana) e rischiare di dover pagare un risarcimento milionario. La Reggina se dovesse essere respinta anche dal Coni potrà percorrere le strade della giustizia ordinaria (Tar e poi Consiglio di stato)“. Ed a quel punto sarebbe davvero una vicenda che andrebbe a sconvolgere totalmente le tempistiche calcistiche.

