Serie B: l’amara riflessione del presidente Vigorito. I costi del Benevento e la retrocessione

L’ultima gara del campionato regolare, tra Perugia e Benevento, commentata nel momento in cui è stato diramato il campionato, è stata certamente vista come una sfida tra chi puntava ad una posizione prestigiosa in griglia play off ed un’altra nelle zone altissime per la promozione diretta. La realtà di questo campionato è stata decisamente diversa con entrambe le formazioni invece incredibilmente retrocesse insieme ad un’altra blasonata come la Spal. Amare le riflessioni a fine gara del presidente dei sanniti Vigorito che ad Umbria Tv e riprese da PSB, ha dichiarato:

“Santopadre, come altri presidente, è vittima di questa internazionalizzazione del calcio. Se continuano ad arrivare in Italia queste potenze economiche i presidenti come lui non avranno un futuro facile. Oggi una squadra di B se vuole competere per la promozione o vuole fare u campionato tranquillo deve aumentare i costi del 40% rispetto ad una volta. Il Benevento quest’anno mi è costato 21 milioni di euro e sono andato in serie C. Molte squadre di B e non solo, hanno difficoltà e quindi va fatta una grossa riflessione per una riforma dei campionati”.