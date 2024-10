Serie B: clamoroso tonfo interno del Monza. Il programma e la classifica

Passo in avanti del Pisa in graduatoria. La corazzata di Brocchi si ferma inaspettatamente

La giornata numero ventitre del campionato di serie B, si è aperta con un risultato a sorpresa, come d’altronde questo torneo ci ha abituato negli anni. Il Pisa si impone sul campo del Monza con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Palombi realizzata nei primi dodici minuti. Brocchi ha provato in ogni modo a rimettere in piedi la gara inserendo Balotelli, Ricci e D’Alessandro, ma non c’è stato nulla da fare. Boateng ha sbagliato un calcio di rigore.

Il programma della giornata

Monza – Pisa 0-2

Salernitana – Vicenza

Pordenone – Cittadella

Cremonese – Lecce

Pescara – Venezia

Spal – Empoli

V. Entella – Frosinone (domenica ore 15)

Reggiana – Ascoli (domenica ore 17)

Brescia – Chievo (domenica ore 18)

Cosenza – Reggina (lunedi ore 21)

La classifica

Empoli 43

Monza 39

Chievo 39

Salernitana 37

Cittadella 36

Spal 35

Venezia 35

Lecce 32

Pordenone 32

Pisa 31

Frosinone 29

Reggina 25

Vicenza 25

Cremonese 23

Brescia 23

Cosenza 22

Reggiana 21

Ascoli 21

V. Entella 17

Pescara 17