Empoli in A e V. Entella in C. Il resto sarà uno spettacolo. Programma e classifica

Ancora 180 minuti a disposizione di tutti per il raggiungimento degli obiettivi

180 minuti più recupero ed il campionato di serie B fornirà i verdetti finali di un torneo diverso da tutti gli altri per i motivi che conosciamo, ma veramente entusiasmante e sorprendente forse più del solito. Tra oggi e lunedi si scenderà in campo per le ultime due giornate e tante sono ancora le squadre con obiettivi da raggiungere.

Il programma della giornata

V. Entella – Chievo

Ascoi – Cittadella

Salernitana – Empoli

Frosinone – Vicenza

Cosenza – Monza

Cremonese – Pescara

Brescia – Pisa

Venezia – Pordenone

Lecce – Reggina

Reggiana – Spal

La classifica attuale

Empoli 70

Salernitana 63

Lecce 61

Monza 61

Venezia 57

Cittadella 56

Chievo 50

Brescia 50

Spal 50

Reggina 49

Frosinone 46

Cremonese 45

Pisa 45

Vicenza 44

Pordenone 41

Ascoli 41

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 32

V. Entella 23