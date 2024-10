Serie B: Reggina ad Ascoli. Il programma e la classifica attuale

La serie B torna nuovamente in campo prima della sosta. La Reggina cerca conferme sul difficile campo di Ascoli e spera di portare a quattro la striscia di risultati positivi.

Il programma della giornata

Cosenza – Empoli

Venezia – Pisa

Lecce – Monza

Ascoli – Reggina

Cremonese – Chievo

Frosinone – Spal

Reggiana – Pescara

Salernitana – Pordenone

Entella – Cittadella

Brescia – Vicenza

La classifica

Empoli 31

Salernitana 31

Monza 29

Cittadella 27

Spal 26

Frosinone 25

Lecce 25

Venezia 24

Chievo 21

Pordenone 21

Brescia 21

Pisa 19

Reggina 17

Vicenza 16

Cremonese 15

Reggiana 15

Cosenza 15

Pescara 13

Entella 11

Ascoli 10

Nella giornata di oggi, con le squadre in campo, il via ufficiale alla seconda sessione di calciomercato. La Reggina ha già iniziato le prime trattative e spera di irrobustire l’organico in quei reparti dove mister Baroni ha richiesto interventi.