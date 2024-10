Serie B: finisce in parità tra Reggina e Bari, La nuova classifica

Il Pisa continua la sua scalata, batte il Brescia e guadagna momentaneamente la quinta posizione. Dall’arrivo di mister D’Angelo, toscani imbattuti e scalata clamorosa in classifica. In serata al Granillo finisce in parità tra Reggina e Bari con gli amaranto che nelle ultim etre uscite hanno conquistato in casa due punti su nove, bottino pieno, invece nelle ultime tre trasferte.

Leggi anche

Il programma della giornata

Pisa – Brescia 3-0

Reggina – Bari 0-0

Cittadella – Sudtirol

Cosenza – Ascoli

Modena – Benevento

Parma – Spal

Ternana – Como

Palermo – Cagliari

Genoa – Frosinone

Perugia – Venezia

Leggi anche

La classifica

Frosinone 36

Reggina 33

Bari 30

Genoa 27

Pisa 26

Parma 26

Ternana 26

Brescia 24

Sudtirol 23

Ascoli 22

Cagliari 22

Benevento 21

Modena 21

Palermo 20

Venezia 19

Cittadella 19

Spal 17

Cosenza 17

Como 16

Perugia 13