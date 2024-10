Serie B: Reggina, quinto ko al Granillo. Colpaccio del Frosinone. La classifica

Serie B imprevedibile, purtroppo non per la Reggina che continua a perdere davanti al pubblico amico. Quella contro il Brescia è la quinta sconfitta consecutiva, la settima nelle ultime nove giornate. Il gran colpo, invece, lo mette a segno il Frosinone che si impone sul terreno della capolista Pisa. Tre le gare non giocate per il covid.

I risultati della giornata

Ternana – Ascoli 2-4

Cittadella – Cosenza post.

Cremonese – Como 2-0

Parma – Crotone post.

Reggina – Brescia 0-2

Pisa – Frosinone 1-3

Domenica 16 gennaio

Monza – Perugia

Pordenone – Lecce

Spal – Benevento

Vicenza – Alessandria post.

La classifica

Pisa 38

Brescia 37

Cremonese 35

Benevento 34

Lecce 31

Frosinone 31

Monza 31

Cittadella 29

Ascoli 29

Perugia 27

Como 25

Reggina 23

Ternana 23

Parma 23

Spal 20

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone 11

Pordenone 8

Vicenza 7