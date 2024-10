Serie B: colpi esterni per Salernitana, Empoli, Monza e Reggina. Risultati e classifica

Esordio con successo per Sottil ad Ascoli. Prima gioia per Vivarini

Due partite ancora da giocare ed una rinviata nella giornata numero quindici del campionato di serie B. La Reggina conquista la prima vittoria esterna della stagione, prima gioia anche per Vivarini con l’Entella. Cade la Spal e per Sottil esordio con successo. Torna a vincere anche il Lecce in rimonta.

I risultati della giornata

Reggiana – Reggina 0-1

Ascoli – Spal 2-0

Chievo – Cittadella rinv.

Cosenza – Pisa 1-1

Frosinone – Pordenone 1-1

Lecce – Vicenza 2-1

Venezia – Salernitana 1-2

V. Entella – Pescara 3-0

Brescia – Empoli 1-3

Cremonese – Monza 0-2

La classifica

Salernitana 31

Empoli 30

Cittadella 26

Monza 26

Spal 26

Frosinone 25

Lecce 24

Venezia 23

Chievo 20

Pisa 19

Brescia 18

Pordenone 18

Vicenza 16

Cremonese 15

Reggiana 15

Cosenza 14

Reggina 14

Pescara 12

Ascoli 9

V. Entella 8