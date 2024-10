Serie B: Alessandria battuta in casa. Risultati e la nuova classifica

Nel pomeriggio di domenica due le partite giocate, con l’Alessandria che dopo l’exploit di Reggio Calabria, perde in casa contro il Parma, mentre il Brescia, prossimo avversario della Reggina, non va oltre il pari con il Cittadella. Rinviata per covid Benevento-Monza.

I risultati della giornata

Ascoli – Cremonese 1-4

Cono – Reggina 1-1

Crotone – Pordenone 4-1

Cosenza – Pisa 0-2

Frosinone – Spal 4-0

Alessandria – Parma 0-2

Brescia – Cittadella 1-1

Perugia – Ternana 1-1

Benevento – Monza rinv.

Lecce – Vicenza

La classifica

Pisa 38

Brescia 34

Cremonese 32

Lecce 31

Benevento 31

Monza 31

Cittadella 29

Frosinone 28

Perugia 27

Ascoli 26

Como 25

Reggina 23

Parma 23

Ternana 23

Spal 20

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone 11

Pordenone 8

Vicenza 7