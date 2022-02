Serie B: tutto il mondo è paese. Sfogo a Vicenza del patron Renzo Rosso

Intervista del patron del Vicenza Renzo Rosso al Giornale di Vicenza, dichiarazioni riportate da tuttoB: "Quando mi insediai trovai una situazione disastrosa, dallo stato in cui versavano le strutture, a molte altre cose nelle quali siamo dovuti ripartire da zero, dedicandoci molto tempo e risorse. Per non parlare di alcune cause legali che si sono protratte per lungo tempo. Abbiamo dovuto subire ingiustizie e pagare situazioni non di nostra competenza, ma lasciate in sospeso dalle passate gestioni. Oggi il Vicenza, a livello societario, è gestito come una grande azienda. Tuttavia non sopporto le offese personali che arrivano sui social, tutto questo non fa bene al lavoro che stiamo cercando di portare avanti. Gli insulti gratuiti mi danno davvero fastidio e mi fanno pensare. Il futuro? Non penso sia stato un azzardo dichiarare l’obiettivo Serie A in 5/6 anni".

La richiesta di cessione della società

Renzo Rosso commenta anche alcuni rumors che volevano un disimpegno della sua famiglia dalla società biancorossa: "Si dovrebbero vergognare, dopo quello che ho fatto e sto facendo".