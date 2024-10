Serie B: avanzano le possibilità di ripescaggio del Cosenza. La situazione

“Cosenza scalpita per la B“, è il titolo de La Gazzetta dello Sport. La società del presidente Guarascio è alla finestra ed attende che si faccia chiarezza sulla posizione del Chievo che, si ricorda, si è visto bocciare dalla Covisoc la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie B. Il club del presidente Campedelli ha tempo fino al prossimo 13 luglio per rimettersi a posto ed ha già annunciato ricorso, ma secondo Gazzetta dello Sport c’è un problema che potrebbe non essere superato:

Chievo, iscrizione complicata