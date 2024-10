Serie B: i risultati alla fine del primo tempo, clamoroso a Crotone. La classifica

Ultime tre giornate di campionato in serie B ed alla fine della prima frazione di gioco, non sono mancate come spesso accade le sorprese, seppur con un tempo ancora tutto da giocare. Pareggio della Reggina sul campo dell’Alessandria, 0-0 il risultato, mentre il Cosenza, dopo essere stato sotto di una rete, riesce a ribaltare e conduce per 2-1 grazie alla doppietta di Larrivey. Tonfo momentaneo della Cremonese a Crotone.

I risultati alla fine del primo tempo

Ascoli – Cittadella 0-0 finale

Crotone – Cremonese 3-0

Frosinone – Monza 2-1

Lecce – Pisa 1-0

Cosenza – Pordenone 2-1

Alessandria – Reggina 0-0

Como – Vicenza

Brescia – Spal

Benevento – Ternana

Perugia – Parma

La classifica provvisoria

Lecce 68

Cremonese 66

Monza 64

Benevento 63

Pisa 63

Brescia 62

Ascoli 59

Frosinone 58

Perugia 52

Cittadella 49

Ternana 48

Reggina 46

Parma 45

Como 44

Spal 35

Alessandria 33

Cosenza 31

Crotone 25

Vicenza 25

Pordenone 17