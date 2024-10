Serie B: non si ferma più il Pisa di Inzaghi. Risultati e classifica

Il Cosenza resiste in dieci per più di un tempo e nel finale viene salvato dal Var

E’ una marcia trionfale quella del Pisa di Pippo Inzaghi che rientra dopo la sosta e si impone sul campo del Sudtirol, proseguendo la sua marcia verso la serie A. Non molla alle sue spalle lo Spezia che manda in crisi la Salarnitana, grande rimonta del Modena sul Palermo, il Cosenza resiste in dieci per più di un tempo e in pieno recupero viene salvato dal Var, gol annullato a Pavan.

I risultati

Bari – Catanzaro 1-1

Sudtirol – Pisa 1-2

Salernitana – Spezia 0-2

Modena – Palermo 2-2

Cittadella – Cosenza 0-0

Brescia – Sassuolo 2-5

Domenica 20 ottobre

Reggiana – Frosinone

Juve Stabia – Cremonese

Carrarese – Mantova

Cesena – Sampdoria

La classifica