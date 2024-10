Serie B: colpi pesanti per Reggiana e Cremonese. I risultati delle 14 e la classifica provvisoria

La solita serie B, imprevedibile ed impronosticabile. La Reggiana riesce ad imporsi con un punteggio largo sul campo del Cittadella, fino alla vigilia del match second in classifica. Colpaccio della Cremonese a Brescia in rimonta, mentre il Vicenza, sotto di due reti, agguanta il pari con la Spal. Il Venezia, in svantaggio per 0-2 contro l’Entella, rimonta e vince. Il Monza grazie alla rete di Balotelli vince a Verona e si colloca in solitaria al secondo posto.

I risultati delle partite

Frosinone – Pescara 0-0

Brescia – Cremonese 1-2

Cittadella – Reggiana 0-3

Ascoli – Salernitana 0-2

Vicenza – Spal 2-2

Venezia – V. Entella 3-2

Chievo – Monza 0-1

Pisa – Empoli 1-1

Reggina – Pordenone (domenica ore 15)

Lecce – Cosenza (domenica ore 21)

La classifica attuale

Empoli 45

Monza 42

Venezia 41

Salernitana 41

Cittadella 39

Chievo 39

Spal 37

Lecce 35

Frosinone 33

Pordenone 32

Pisa 32

Vicenza 27

Reggiana 27

Brescia 26

Reggina 26

Cremonese 26

Cosenza 23

Ascoli 21

Pescara 18

V. Entella 17