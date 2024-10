Serie B: la Reggina batte il Genoa e sale al secondo posto. La classifica

Nella partita più attesa della dodicesima giornata, la Reggina batte il forte Genoa e sale al secondo posto della graduatoria, a cinwque punti dal Frosinone e si candida in maniera seria tra le squadre indicate per la vittoria finale. 2-1 il risultato finale grazie ai gol di Canotto, il pareggio di Aramu ed il rigore segnato da un sontuoso Hernani.

I risultati della giornata

Benevento – Bari 1-1

Brescia – Ascoli 1-1

Cittadella – Modena 0-0

Pisa – Cosenza 3-1

Sudtirol – Cagliari 2-2

Ternana – Spal 0-0

Frosinone – Perugia 1-0

Palermo – Parma 1-0

Como – Venezia 1-0

Reggina – Genoa 2-1

La classifica

Frosinone 27

Reggina 22

Genoa 22

Ternana 21

Bari 20

Parma 19

Ascoli 19

Brescia 19

Sudtirol 19

Cagliari 16

Spal 15

Cittadella 15

Palermo 15

Pisa 14

Modena 13

Como 12

Cosenza 11

Benevento 11

Venezia 9

Perugia 7