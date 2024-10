Serie B: Volano Brescia, Ascoli e Pisa. Il programma della giornata e la classifica

Due vittorie in casa e due in trasferta. Inizia così la seconda giornata del campionato di serie B, sempre avvincente e sorprendente. Senza ostacoli il nettissimo successo del Brescia su un Cosenza apparso molto fragile, grande prova di forza del Frosinone, mentre l’Ascoli ribalta e si trova in testa alla classifica.

Leggi anche

Il programma della giornata

Pisa – Alessandria 2-0

Brescia – Cosenza 5-1

Vicenza – Frosinone 0-2

Perugia – Ascoli 2-3

Cittadella – Crotone ore 18

Lecce – Como ore 20,30

Monza – Cremonese ore 20,30

Parma – Benevento ore 20,30

Reggina – Ternana ore 20,30

Spal – Pordenone ore 20,30

La classifica

Brescia 6

Pisa 6

Ascoli 6

Frosinone 4

Cremonese 3

Benevento 3

Cittadella 3

Perugia 3

Reggina 1

Como 1

Crotone 1

Parma 1

Monza 1

Pordenone 0

Spal 0

Ternana 0

Lecce 0

Alessandria 0

Vicenza 0

Cosenza 0