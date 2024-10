Serie B: lo slancio contro la Reggina, la Spal adesso non si ferma più. Nuova classifica

L’arrivo in panchina di Vivarini in casa Entella, non è servito a cambiare le sorti di una squadra che continua a perdere davanti al proprio pubblico. Questa volta ha ceduto ad una delle compagini più forti del campionato come la Spal, squadra che giunge alla quinta vittoria consecutiva, balzando al secondo posto della classifica. decisiva la rete di De Francesco nella seconda parte dell’incontro. Lo slancio per Missiroli e compagni dalla vittoriosa trasferta contro la Reggina al Granillo.

La classifica di B

Salernitana 20

Lecce 18

Empoli 18

Spal 18

Venezia 17

Frosinone 16

Chievo 14

Cittadella 14

Monza 13

Pordenone 12

Brescia 9

Cosenza 8

Reggiana 8

Pisa 7

Reggina 7

Vicenza 7

Ascoli 5

Entella 5

Pescara 4

Cremonese 4