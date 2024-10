Serie B: Spal, esonerato Venturato. Arriva un altro campione del mondo?

Per la sostituzione del tecnico, interessano anche due ex Reggina

Nove punti in otto partite un bottino esiguo che ha portato il presidente Tacopina ad esonerare uno degli allenatori più esperti della cadetteria come Venturato. Parole di elogio ad inizio stagione per lui, ma poi sono stati i risultati decisamente poco convincenti a far decidere per il cambio, dopo il passo falso di Frosinone. Secondo quanto riportato da tuttoB, ci sarebbe pronto un altro campione del mondo a prendere il suo posto, Daniele De Rossi:

De Rossi in pole, ci sono anche Aglietti e Stellone