Serie B: lo Spezia contatta Inzaghi ed ha nel mirino un altro ex Reggina

La notizia è lanciata da QS ed ha fatto parecchio rumore, soprattutto per un titolo virgolettato nel quale Inzaghi avrebbe dichiarato di essere felice di allenare lo Spezia. Poi il contenuto che di seguito pubblichiamo ripreso da altre testate in cui si parla di un forte interesse della società ligure verso l’allenatore amaranto, che ha nel mirino un altro ex Reggina, Marco Baroni:

“Ha ancora due anni di contratto con la Reggina ma potrebbe rescindere, il nodo è l’ingaggio. L’alternativa può essere Baroni. La doccia fredda della retrocessione ha lasciato strascichi che ci vorrà del tempo per riassorbire del tutto, però the show must go on e quindi sono già iniziate le manovre per portare allo Spezia il nuovo allenatore. Cerchiamo di fare chiarezza, al di là degli inevitabili depistaggi.

Il confermato Eduardo Macia sa che non può sbagliare e quindi non prende neppure in considerazione chi in serie B non ha mai allenato, o non ha fatto la gavetta come nel caso di Italiano. Per questo Aquilani che ha allenato solo la Primavera della Fiorentina, pur con buoni risultati, non è tra i candidati. Anche il nome di Daniele De Rossi suscita qualche perplessità. E’ vero che lo Spezia ci ha parlato, anche ieri, su input del suo procuratore Alessandro Lucci, ma i risultati nella sua recente esperienza alla Spal non convincono.

E’ stato sicuramente contattato anche Pippo Inzaghi e qui il discorso comincia a farsi differente. Sul suo curriculum e sul gradimento della piazza non si discute; il passo in avanti c’è stato perché lui avrebbe manifestato grande interesse ad allenare lo Spezia. Il primo a parlarci era stato a Formentera, dove Inzaghi era in vacanza, un ex consigliere della società, poi però è stato Macia in persona a contattarlo. Mercoledì era rientrato in Italia per partecipare al funerale di Silvio Berlusconi. Inzaghi è legato con altri due anni di contratto alla Reggina, che ha portato ai play off, ma non è neppure sicuro che i calabresi si iscrivano al campionato. Comunque un’eventuale rescissione non sarebbe un problema. Semmai, a quanto è dato sapere, sarebbe la richiesta iniziale dell’ex attaccante del Milan ad aver raffreddato Macia. Ma le parti, certamente, potranno riparlarsi e trovare un accordo.

L’altro nome ’caldo’ è quello di Marco Baroni, il cui contratto con il Lecce scade il 30 giugno e che non verrebbe riconfermato dai salentini nonostante l’ottima salvezza conquistata, proprio a spese dello Spezia. Pure lui avrebbe espresso gradimento, ma anche qui, pare, si sarebbe palesato lo ’scontro’ economico”.