Serie B: Ternana, Bandecchi fissa gli obiettivi e la scadenza del suo impegno

Il presidente della Ternana parla di obiettivi e quello da raggiungere in questo primo anno di serie B è molto chiaro. Lo riferisce il massimo dirigente a “La Nazione”, ripreso dai colleghi di ternananews.it:

“La salvezza primo obiettivo. Ho fatto una promessa al popolo ternano – spiega il Presidente rossoverde in un’intervista concessa all’emittente toscana ‘Granducato TV’ – e questo è per noi il primo anno in serie B. L’obiettivo, adesso, è salvarci. Il prossimo anno, invece, l’obiettivo di Terni sarà vincere. E per vincere, intendo salire di categoria. Dopodiché, partirà il mio ultimo anno di impegno. Poi? Deciderò. Nessuno di noi è eterno. Io sono un vecchietto di 61 anni e devo anche decidere di fare cose diverse…“.