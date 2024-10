Serie B: il Frosinone aggancia la vetta. Il programma e la classifica

Nonostante il vantaggio, il venezia ha perso nuovamente in casa per la seconda volta consecutiva. Decisiva sul risultato di parità una espulsione che poi ha spianato la strada verso il successo per la compagine di Grosso, il Frosinone, adesso in testa alla classifica insieme a Reggina e Bari. Amaranto che scenderanno in campo più tardi per affrontare il Parma.

Leggi anche

Il programma della giornata

Venezia – Frosinone 1-3

Benevento – Ternana

Cagliari – Brescia

Cittadella – Spal

Cosenza – Genoa

Modena – Como

Palermo – Pisa

Parma – Reggina

Bari – Ascoli (ore 16,15)

Domenica 16 ottobre

Perugia – Sudtirol

La classifica

Reggina 18

Bari 18

Frosinone 18

Ternana 16

Brescia 16

Genoa 15

Parma 13

Cosenza 11

Cagliari 11

Sudtirol 11

Spal 9

Modena 9

Ascoli 9

Cittadella 9

Benevento 9

Venezia 8

Palermo 7

Pisa 6

Como 6

Perugia 4