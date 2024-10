Serie B: il Vicenza si gioca l’ultima carta. Esonerato Brocchi, arriva un ex Reggina?

Si ricorda che in occasione dell'ultima giornata, i biancorossi giocheranno ad Alessandria

Dopo l’ennesima sconfitta di questo campionato in casa del Benevento, con coda polemica per l’espulsione al termine del primo tempo di Meggiorini, la società per le ultime quattro giornate ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Brocchi:

“La Società LR Vicenza comunica che nella serata odierna il sig. Cristian Brocchi è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra.

Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche i suoi collaboratori tecnici.

Il Club desidera ringraziare mister Brocchi e lo staff per la dedizione, la serietà e l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro“.

Il Vicenza è stato sulle tracce di Dionigi per diverso tempo, ma secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, dopo essersi liberato dal Catania fallito, per le ultime quattro giornate la disperata impresa è affidata al tecnico Francesco Baldini, ex difensore Reggina.