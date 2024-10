Serie B: vola il Parma, Catanzaro sogna, flop Samp e Spezia

Tre giornate nel giro di dieci giorni, la Serie B è partita subito a razzo ed è finalmente completa. Il Consiglio di Stato ha riammesso il Lecco e ripescato il Brescia facendo sprofondare nel baratro la Reggina e lasciando in Lega Pro il Perugia. Le X e le Y all’interno del calendario non ci sono più, ora le due formazioni dovranno recuperare le partite e rimettersi in pari con le altre sperando che una situazione così non si ripeta più.

Serie B, Parma in testa dopo tre giornate

Le prime tre giornate non danno ovviamente indicazioni definitive, ma forniscono spunti già interessanti. Il primo è dedicato al Parma che è l’unica formazione a punteggio pieno con tre vittorie, ha il miglior attacco e la miglior difesa e soprattutto rispetto agli scorsi anni sembra davvero essersi calato nella categoria. Pecchia ha trovato il bandolo della matassa e adesso è il favorito numero uno per la promozione diretta. Secondo posto con 7 punti per la strana coppia Venezia e Catanzaro, i lagunari sono partiti con l’intenzione di rimanere in alto, la neopromossa sembra non volersi svegliare dalla sua favola. Dopo una Serie C da record e dominata ha battuto Spezia e Ternana e fermato sul pari la Cremonese, sognare non costa nulla.

Partenza sprint anche per l’ambizioso Modena che per il caso calendari ha giocato solo due volte vincendo con Ascoli e Cosenza, clienti pericolosi. Si confermano ai piani alti Bari e Suditrol che dopo i play off della scorsa stagione sono nel gruppo di testa, imbattute e rispettivamente con 5 e 4 punti. E’una sorpresa invece il Cosenza che pochi mesi fa centrava la salvezza nel play out con il Brescia e oggi si trova al settimo posto come il Palermo, altro progetto ambizioso e partito con il piede giusto.

I flop di inizio stagione in Serie B

Non ci sono però solo note liete, la Serie B è campionato difficile in cui i “nomi” non sono tutto e gli errori si pagano a caro prezzo. Ne sa qualcosa la nuova Sampdoria di Radrizzani che ha vinto all’esordio con la Ternana e poi è caduta a Marassi con Venezia e Pisa colpita più dagli errori del portiere Stankovic che dagli avversari. Pirlo ha recuperato la penalizzazione, ma senza un centravanti e un nuovo numero uno sembra impossibile pensare alla promozione. Al momento solo le quote calcio sulla serie B danno fiducia alla Samp che resta dietro al Parma per il ritorno in A.

Deludente anche lo Spezia che non ha ancora vinto nelle prime due gare pareggiando in maniera rocambolesca con il Sudtirol e perdendo nettamente 3-0 con il Catanzaro. Falsa partenza anche per il Como che dopo il flop dell’anno scorso ha aggiunto ancora qualche figurina alla sua collezione, Simone Verdi in particolare, ma non riesce proprio a calarsi nella mentalità cadetta, una sconfitta e un pareggio ne sono la dimostrazione.

Niente sorprese in fondo alla graduatoria dove ci sono la Ternana, in grande difficoltà non solo in campo, e la neopromossa Feralpi Salò che alla prima volta tra i grandi è stata travolta da Parma, Sudtirol e Ascoli senza segnare nemmeno una rete.