Serie C: se si riparte ad aprile, da quale giornata? La risposta di Ghirelli

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato le dichiarazioni del presidente della Lega Pro Ghirelli rilasciate a tuttobari.com, riguardo le scelte che si andranno a fare in futuro, con la speranza che il campionato arrivi alla sua conclusione, ma ponendo anche la possibilità che ciò non accada, mantenendo comunque promozioni e retrocessioni.

Per quello che riguarda invece l’ipotesi da tutti desiderata, quella della ripresa della stagione a partire da aprile, questa sarà la logica che regolerà il calendario:

Le società hanno una programmazione in base al calendario di inizio stagione. C’è chi ha prenotato aerei, alberghi, pullman e trasporti vari. Se insieme a questi disagi che già abbiamo aggiungessimo anche la questione della modifica del calendario, faremmo un disastro economico per le società. Quindi le gare di marzo si recupererebbero in seguito”.

Nel caso in cui si dovesse scendere in campo il 5 aprile, la Reggina sarebbe impegnata in trasferta contro il Rende.