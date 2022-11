Serie C: Catanzaro straripante, cade Mimmo Toscano, Montalto non si ferma più

Continua la marcia del Catanzaro che sembra davvero inarrestabile. La squadra di Vivarini non si accontenta dei tre punti ma stravince anche questa volta superando per 3-0 la Gelbison ed allunga sul secondo posto attualmente occupato dal Crotone, in attesa del posticipo di lunedi che vedrà impegnato il Pescara. 39 i gol messi a segno dai giallorossi con Iemmello che raggiunge il compagno di squadra Biasci in vetta alla graduatoria dei cannonieri con 7 centri a testa. Il Catanzaro oltre al migliore, attacco ha anche la difesa meno battuta (6).

Nel girone B, quello più combattuto ed equilibrato con almeno dieci squadre che lottano nella parte più alta della classifica e distanziate di pochissime lunghezze, cade il Cesena dopo nove risultati utili consecutivi. Nella sfida molto attesa soprattutto dalle due tifoserie, contro l'Ancona, la compagine di mister Toscano, ex Reggina, cede con il punteggio di 0-1 al Manuzzi, in uno stadio che ha registrato il record stagionale e con 1400 tifosi arrivati dalle Marche. Nella stessa giornata la Reggiana si impone in trasferta e balza in vetta in attesa dell'Entella, con l'ex amaranto Adriano Montalto che sembra non volersi fermare più. Settimo gol stagionale in undici presenze.