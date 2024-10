Serie C: i club che hanno ricevuto l’ok dalla Covisoc. Dati in aggiornamento

Tutto ok anche per due club che sembravano a rischio

Di seguito i club che in queste ore stanno ricevendo comunicazione ufficiale dalla Covisoc per l’iscrizione al prossimo torneo di Serie C. C’è da dire che non tutte le società pur ricevendo parere favorevole, lo hanno comunicato sui propri siti ufficiali.

I comunicati

Il Campobasso Football Club comunica l’ottenimento della Licenza Nazionale. In data odierna, la Co.Vi.So.C, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla società, ha espresso parere positivo alla domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C Now 2024/25.

La società Taranto Football Club 1927 comunica che in data odierna, la Co.Vi.So.C, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla società per la domanda di iscrizione al prossimo campionato, ha espresso parere positivo in merito ai criteri economici finanziari, infrastrutturali e sportivi ed organizzativi.

La S.S. Turris Calcio comunica che al termine della riunione tenutasi in data odierna 10/06/2024, la Commissione Vigilanza Società di Calcio Co.Vi.So.C. ha ritenuto integri i criteri legali ed economico-finanziari e non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2024/2025.

Team Altamura ha ottenuto in data odierna l’esito favorevole per la concessione delle Licenze Nazionali 2024/25.. Da oggi