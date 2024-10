Serie C: dalla Covisoc, dopo tanti ok, arriva la prima bocciatura

Il Milan Under 23 si prepara. La società rossonera parteciperà al prossimo campionato di serie C

Tutto secondo quanto era già previsto. L’Ancona è stato escluso dal prossimo campionato di Serie C, la conferma arriva da Sky, con il club biancorosso che ha ricevuto parere negativo dalla Covisoc e quindi non potrà iscriversi al torneo 2024/2025. Si prepara così a partecipare al prossimo campionato di serie C il Milan Under 23.