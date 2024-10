Serie C, girone C: il programma di oggi. Reggina, chance salvezza

Un’occasione da non perdere. La Reggina di Agenore Maurizi rende visita al Bisceglie e non può non cogliere l’occasione di compiere quello che potrebbe essere un decisivo passo per il mantenimento della categoria. Con la Paganese che osserverà il turno di riposo, sia Fidelis Andria che Racing Fondi avranno da giocare due trasferte, sulla carta, complicatissime, sui campi di Trapani e Lecce.

L’Akragas, già retrocesso, sarà probabilmente vittima sacrificale del Catania che, però, nel posticipo di lunedì scorso ha pareggiato con la Juve Stabia, dando colpo mortale alle proprie ambizioni di Serie B diretta. I gialloblu, invece, ospiteranno il Monopoli, il Rende attende la Casertana. Incrocio, poi, fra siciliane e calabresi: il Catanzaro riceverà il Siracusa, il Cosenza renderà visita alla Sicula Leonzio. Completa il quadro Virtus Francavilla-Matera.

SERIE C, GIRONE C – 35^ giornata

Akragas-Catania

Bisceglie-Reggina

Juve Stabia-Monopoli

Lecce-Fondi

Trapani-Andria

Catanzaro-Siracusa

Rende-Casertana

Sicula Leonzio-Cosenza

Virtus Francavilla-Matera

Riposa: Paganese

CLASSIFICA: Lecce 68*, Catania 64, Trapani 63, Monopoli 48, Juve Stabia 47, Rende 46, Matera 45, Cosenza 45, Siracusa 44, Virtus Francavilla 42, Sicula Leonzio 42, Casertana 41, Bisceglie 38, Catanzaro 36*, Andria 35, Reggina 33, Paganese 32*, Fondi 26, Akragas 12*.

*una gara in più

Akragas aritmeticamente retrocesso direttamente in Serie D

PROSSIMO TURNO – 22.4.2018

Cosenza-Rende

Paganese-Sicula Leonzio

Racing Fondi-Catanzaro

Siracusa-Bisceglie

Casertana-Juve Stabia

Fidelis Andria-Matera

Monopoli-Virtus Francavilla

Reggina-Akragas

Catania-Trapani

Riposa: Lecce