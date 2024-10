Serie C: Montalto non si ferma più e la Casertana vola in classifica

La squadra campana, retrocessa in serie D, è stata ripescata dopo i ricorsi bocciati a Reggina e Perugia

Nel calcio di queste bellissime storie ne sono state raccontate tante. A Caserta si vive un momento da sogno, pensando che solo fino a qualche mese addietro la compagine campana avrebbe dovuto giocare il campionato di serie D. Quel 30 di agosto, amarissimo per la Reggina, dopo i ricorsi bocciati alla società amaranto ed al Perugia, la società del presidente D’Agostino ha beneficiato del ripescaggio e dopo aver allestito in poco tempo la squadra, sta sorprendendo tutti per risultati e qualità di gioco.

Dopo la vittoria sul Foggia, la squadra guidata da Cangelosi si colloca adesso al terzo posto della classifica a cinque punti dalla capolista Juve Stabia. Uno dei grandi protagonisti è l’ex attaccante della Reggina Adriano Montalto, autore di sei reti fino al momento, ben quattro nelle ultime cinque partite. Curcio con sette centri, è l’altro grande marcatore. Casertana-Foggia 2-1, risultato finale.