Serie C: incredibile a Lecco, invasione del presidente dopo un rigore contro

“Incredibile al “Rigamonti-Ceppi” nel finale di gara tra il Lecco ed il Pordenone. Riportato dai colleghi di tuttoc, al minuto 86, l’arbitro Fiero della sezione di Pistoia ha giudicato falloso un intervento del neoentrato Zambataro su Deli ed ha comandato un calcio di rigore in favore della squadra ospite. Dal dischetto si è presentato il capitano Burrai, che con una precisa conclusione ha trafitto Melgrati, realizzando la rete dello 0-1. A questo punto, la ripresa del gioco è stata ritardata di qualche istante perché il patron bluceleste Paolo Leonardo Di Nunno si è reso protagonista di una vera e propria invasione, arrivando quasi a ridosso del cerchio di centrocampo per contestare la decisione del direttore di gara. Inevitabile il cartellino rosso per il numero uno del Lecco, che ha abbandonato il campo su tutte le furie, non prima di aver scambiato anche qualche rapida battuta col portiere neroverde Festa”.

fonte foto: calciolecco1912.com