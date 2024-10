Serie C: Mimmo Toscano è già primo con il suo Catania. I risultati e la classifica

La serie C è scesa in campo per la terza giornata di campionato. Il girone C sta mettendo in evidenza qualche sorpresa e molto equilibrio, mentre per quello che riguarda Mimmo Toscano, nonostante le tantissime difficoltà di inizio stagione e un organico non ancora a pieno regime, la musica non cambia e già si trova in testa alla classifica con il suo Catania, seppur in compagnia di altre tre squadre. Il super favorito Avellino pareggia in casa con il Cerignola, sono solo due i punti ed esplode la contestazione dei tifosi.

I risultati della giornata

Picerno – Casertana 0-0

Juventus Next Gen – Catania 1-3

Messina – Taranto 4-1

Crotone – Trapani 1-2

Turris – Latina 2-0

Sorrento – Altamura 2-1

Avellino – Cerignola 0-0

Benevento – Potenza 4-1

Foggia – Monopoli 1-4

Giugliano – Cavese 0-0

La classifica

Catania 7

Picerno 7

Cerignola 7

Sorrento 7

Monopoli 6

Benevento 6

Giugliano 5

Messina 4

Cavese 4

Foggia 4

Potenza 4

Trapani 4

Crotone 3

Juventus N. G. 3

Turris 3

Casertana 2

Latina 2

Avellino 2

Taranto 1

Altamura 0