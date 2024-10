Serie C play off: stasera in campo, queste le gare in programma

Fase calda dei play off con le squadre che scenderanno in campo questa sera. Si gioca per la promozione in serie B e solo una di queste compagini riuscirà a centrare l’obiettivo. Questo il programma delle gare e gli accoppiamenti per la fase successiva:

Carpi-Novara, con la vincente che sfiderà chi la spunterà tra Reggiana-Potenza.

Bari–Ternana. La vincente affronterà la vincente di Carrarese–JuventusU23