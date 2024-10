Serie C, Prandelli: ‘Ci vuole buon senso. Promozione per le prime tre’

Tra gli ospiti di “Vai Reggina” in onda su Reggina Tv, l’ex Ct della Nazionale italiana Cesare Prandelli. Parlando della serie C ha espresso il suo punto di vista: “Nei mesi in cui il contagio era veramente alto, quando sentivo parlare di tornare a giocare a metà maggio ero piuttosto scettico. Adesso abbiamo visto che i protocolli possono funzionare e speriamo che vada tutto bene perché vedo che c’è la volontà di ricominciare da parte di tutti.

C’è voglia di vedere calcio, anche se in questo momento solamente in tv. Le polemiche non mancano mai, ma secondo me basta sentire il fischio d’inizio di una partita per riaccendere la passione. Per quello che riguarda la serie C, l‘unica possibilità è promuovere le tre prime e poi giocare i playoff, non vedo altre alternative. Ci vuole buon senso in questi casi, anche perchè non ci sono le strutture per portare avanti l’intero campionato di C”.